Он развернут на базе Владимирского филиала Российской академии госслужбы.

Сегодня в регионе начал работать ситуационный центр областной Общественной палаты. Он развернут на базе Владимирского филиала Российской академии госслужбы. Представители академии и члены регионального отделения юристов России будут консультировать избирателей и общественных наблюдателей и фиксировать нарушения.Татьяна Старикова, заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Владимирской области: «Ситуационный центр будет работать весь рабочий день с девяти до шести часов вечера, мы будем получать звонки, мы будем отслеживать ситуацию, которая будет складываться на избирательных участках и вовремя либо давать разъяснения тем, кто хочет что-то спросить, уточнить по организации и процедурам проведения выборов, либо же каким-то образом реагировать на те замечания, которые будут высказаны нашими жителями».Летомэтого года ситуационный центр работал на голосовании по поправкам к Конституции. Как сообщил председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин, муниципальные выборы будут более напряженными для наблюдателей, но выразил надежду что все обойдется без нарушений. На текущий момент Общественная палата выдала направления восьмидесяти наблюдателям, которые будут работать во всех районах Владимирской области.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: «И партии, и кандидаты проявляют себя не всегда с положительной стороны - известны случаи, когда срывают наглядную агитацию, когда каким-то образом пытаются помешать соперникам на этих выборах. Конечно, все эти случаи мы отслеживаем. Задача Общественной палаты и наблюдателей - обеспечить прозрачность и чистоту этих выборов, чтобы не было ни у кого сомнений в объективности полученных результатов».Никита Тарбеев