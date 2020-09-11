141 избирательный участок, 162 кандидата и более 270 тысяч избирателей. В областной столице стартовали выборы в Горсовет. За кандидатов в депутаты отдают голоса и во Дворце детского

141 избирательный участок, 162 кандидата и более 270 тысяч избирателей. В областной столице стартовали выборы в Горсовет. За кандидатов в депутаты отдают голоса и во Дворце детского (юношеского) творчества. В первый день голосования здесь немноголюдно. Но, все же, некоторые владимирцы признаются – им удобнее голосовать в пятницу. Оксана Ионова, избирательница: Все устроило. Как обычно,