Сегодня и завтра - досрочное голосование за кандидатов в депутаты Владимирского горсовета 28 созыва.

Сегодня и завтра - досрочное голосование за кандидатов в депутаты Владимирского горсовета 28 созыва. Во Владимире открыли 141 избирательный участок. Три дня голосования должны обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии. На входе каждому измеряют температуру, наблюдатели - в масках. Жителям предстоит избрать 25 депутатов. За центром культуры и искусства на Соборной закреплены почти полторы тысячи человек. К пяти часам проголосовали 20 избирателей.Надежда Шадрина председатель избирательного участка № 436- То, что народу приходит меньше, меньше контакта.Это да, конечно. А по уровню явки я не могу сказать - все зависит от избирателей. Я считаю, те, кто хочет, найдут возможность голосовать. Мы ожидаем, что будет в субботу-воскресенье наплыв.В первой школе утром явка тоже была небольшая. За несколько часов с начала открытия проголосовали три человека. Несмотря на то, что голосование разбили на три дня - основная масса голосующих ожидается 13 сентября, в единый день голосования. В регионе пройдет 71 избирательная кампания по выборам в местные советы.