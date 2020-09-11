По решению Центризбиркома выборы пройдут в течение трех дней.

Во Владимире сегодня началось голосование за кандидатов в депутаты городского совета. По решению Центризбиркома выборы пройдут в течение трех дней.Это поможет избежать скопления людей на участках и снизить риск заражения коронавирусом. В эти минуты владимирские избиратели уже голосуют. В областном центре открыт 141 участок.Вадим Кузьмин, председатель избирательной комиссии муниципального образования г.Владимир: «У нас сейчас зарегистрировано 162 кандидата. Партии представлены самые различные. Кроме четырех основных парламентских партий - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, есть ещё «Яблоко», партия Пенсионеров. Если «Единая Россия» закрыла все округа, то КПРФ 24 округа из 25. ЛДПР - 22. «Справедливая Россия». Конкуренция приличная».