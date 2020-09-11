Лабораторно подтверждено 33 новых случая.

На этот раз число лабораторно подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом за сутки выросло до значения 33. Вчера во Владимирской области было отмечено 32 человека с лаборатрно подтвержденным диагнозом. И если во Владимире таких случаев 10 сентября было 8, то теперь, по сведениям Роспоотребнадзора, зафиксировано 11 случаев. Судя по всему, общий рост происходит именно за счет областного центра. В Гусь-Хрустальном и Вязниках снова всего четыре заболевших.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).