У 26-летней погибшей остался 8-летний сын, который воспитывает отцом. Годовалая дочь несовершеннолетней потерпевшей воспитывается ее родителями.

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух девушек. Сообщили в региональном управлении СК РФ.Следствием установлено, что 22 июня 2019 года 28-летний житель Петушинского района фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений вывез двух знакомых девушек на безлюдный участок местности.Обвиняемый вывел 26-летнюю девушку из машины за руку и нанес удар коленом в живот. Потерпевшая от удара упала на землю. Мужчина накинул ей на шею провод, затянул петлю и удерживал, пока она не перестала подавать признаков жизни.Все это время несовершеннолетняя находилась в автомобиле с заблокированными дверьми и не могла убежать от преступника.С 16-летней девочкой обвиняемый расправился таким же бесчеловечным и циничным способом.Потом мужчина съездил за лопатой изакопал своих жертв на месте происшествия, после чего избавился от орудия преступления и помыл машину.26-летней погибшей на иждивении находился 8-летний сын, который в настоящее время воспитывает отцом. Годовалая дочь несовершеннолетней потерпевшей воспитывается ее родителями.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения во Владимирский областной суд.