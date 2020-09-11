Об этом сообщили в администрации региона.

Торжественное открытие памятника российскому полководцу Александру Суворову в селе Кистыш Суздальского района снова перенесли. Об этом сообщили в администрации региона. О новой дате будет сообщено дополнительно.Напомним,мероприятие должно было пройти в эту субботу.24 ноября исполнится 290 лет со дня рождения легендарного русского полководца и военного теоретика, чьё имя и победы останутся в народной памяти навсегда. Суворов не проиграл ни одного сражения, а их было более 60, и сумел обезопасить страну от агрессивных соседей на долгие десятилетия, сделав границы Российского государства нерушимыми.Памятник Суворову установили в конце осени прошлого года, торжественное открытие намечалось на 18 мая 2020 года, в день смерти Генералиссимуса. Из-за пандемии его перенесли.Монумент был изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами его стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.(Фото:ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова»)