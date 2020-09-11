Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного».

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России "". В этом году он проводится в юбилейный десятый раз. Лучшего участкового жители региона традиционно выбирают онлайн-голосованием.Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного». Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно на .Победители первого этапа конкурса примут участие во втором - региональном - онлайн-голосовании, которое состоится в октябре.Напомним, в прошлом году победителем регионального этапа конкурса "Народный участковый" стал капитан полиции .