Гонщику, сбившему насмерть детей на пешеходном переходе в Мелехово, вынесли приговор. Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть

Гонщику, сбившему насмерть детей на пешеходном переходе в Мелехово, вынесли приговор. Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух лиц. Трагедия произошла вечером 4 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Мелехово Ковровского района. Момент ДТП попал на съемку камеры видеонаблюдения. Группа ребят переходила дорогу по «зебре». Автомобиль в правом