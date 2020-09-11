На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 11 сентября лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 11 сентября лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 - во Владимире
4 - в Гусь-Хрустальном районе
4 - в Вязниковском районе
3 - в Муромском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Ковровском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Александровском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6647 случаев заболевания.
1156 - во Владимире
947 - в Гусь-Хрустальном районе
691 - в Петушинском районе
631 - в Муромском районе
582 - в Ковровском районе
490 - в Александровском районе
350 - в Вязниковском районе
318 - в Собинском районе
308 - в Юрьев-Польском районе
221 - в Кольчугинском районе
200 - в Меленковском районе
167 - в Судогодском районе
147 - в Киржачском районе
127 - в Суздальском районе
87 - в Камешковском районе
79 - в Гороховецком районе
77 - в Селивановском районе
69 - в Радужном
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.