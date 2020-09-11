На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 11 сентября лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 11 сентября лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире4 - в Гусь-Хрустальном районе4 - в Вязниковском районе3 - в Муромском районе3 - в Селивановском районе2 - в Ковровском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Петушинском районе1 - в Меленковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Александровском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 6647 случаев заболевания.1156 - во Владимире947 - в Гусь-Хрустальном районе691 - в Петушинском районе631 - в Муромском районе582 - в Ковровском районе490 - в Александровском районе350 - в Вязниковском районе318 - в Собинском районе308 - в Юрьев-Польском районе221 - в Кольчугинском районе200 - в Меленковском районе167 - в Судогодском районе147 - в Киржачском районе127 - в Суздальском районе87 - в Камешковском районе79 - в Гороховецком районе77 - в Селивановском районе69 - в РадужномВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.