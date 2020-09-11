Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Зеленоградском районном суде Москвы вынесли приговор заключенному владимирской колонии заразмещение в сети Интернет материалов, содержащих публичные призывы к экстремизму. Противоправная деятельность пресечена региональным управление ФСБМужчина, являясь приверженцем неонацистской идеологии,размещалв соцсети «ВКонтакте» экстремистские материалы, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделенной по национальному и расовому признаку.На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности, в апреле ФСБ возбудила уголовное дело.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.