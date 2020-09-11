Отремонтированы 16 объектов региональной дорожной сети в восьми муниципальных районах.

Как сообщил ГКУ ВО "ЦБДД ВО", во Владимирской области завершены дорожные работы на всех региональных объектах в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт и реконструкция затронули 16 объектов в восьми муниципальных образованиях.Так, одним из самых крупных объектов стала дорога «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш. на трех участках дороги работы завершены на прошлой неделе.Новое покрытие уложили на дороге Суздальского района. Подрядчик уложил два слоя асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 4 км, укрепил обочины и нанес горизонтальную дорожную разметку.За сезон дорожники выполнили работы по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 37,901 тыс.кв.м, общей протяженностью более 54,5 км.Общий объем финансирования составил 504,9 млн руб., из них 270 млн руб. — средства федерального бюджета, 234,9 млн руб. — средства регионального бюджета.