Сегодня полномочия службы включают в себя не только контроль за миграцией, но и организацию паспортного и регистрационного учёта населения, решение вопросов предоставления гражданства и большой перечень других задач.

Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).Создание паспортно-визовой службы в Советской России связано с Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 25 июня 1919 года, согласно которому все граждане РСФСР с 16 лет обязаны иметь трудовую книжку с указанием места работы и прописки.В 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждено положение «Об адресных бюро и адресных столах в РСФСР при городских управлениях милиции» для ведения регистрации и учета населения, а также выдачи адресных справок.Позднее было образовано Главное управление рабоче-крестьянской милиции при объединенном Государственном политическом управлении Союза ССР, а также установлены единая паспортная система и обязательная прописка. До 2004 года все правоприменительные функции и функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции были возложены на Паспортно-визовую службу Министерства внутренних дел Российской Федерации.В 2004 году создана Федеральная миграционная служба, окончательное реформирование которой произошло 1 января 2006 года с образованием территориальных органов ФМС России.Спустя 10 лет в целях совершенствования управления в сфере миграции Федеральная миграционная служба упразднена, а её функции вновь переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.На современном этапе полномочия службы включают в себя не только контроль за миграцией, но и организацию паспортного и регистрационного учёта населения, решение вопросов предоставления гражданства, организацию трудовой миграции и разрешительно-визовую работу.В настоящее время сотрудники УВМ УМВД России по Владимирской области выполняют десятки задач, в том числе ведут планомерную работу по оказанию государственных услуг в сфере миграции.