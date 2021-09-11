Владимирская областная клиническая больница в соответствии с действующим российским законодательством. Так департамент здравоохранения прокомментировал закупку 345 тысяч средств защиты ..

Владимирская областная клиническая больница в соответствии с действующим российским законодательством. Так департамент здравоохранения прокомментировал закупку 345 тысяч средств защиты без регистрационных удостоверений.«Фактов приобретения фальсифицированных масок другими медучреждениями региона с начала пандемии коронавируса нет», – сообщает исполняющий обязанности директора депздрава Александр Жестков.Напомним, что за эту осудят 30-летнюю жительницу Владимира.С 24 апреля по 19 мая 2020 года бизнес-леди купила в Москве для дальнейшей перепродажи 445 тысяч масок.«Она знала, что их реализация в медицинские учреждения запрещена ввиду отсутствия регистрационного удостоверения, но всё равно поставила в больницу 345 тысяч штук. Ей заплатили 10 млн рублей. При этом заказчику была представлена ложная информация о производителе СИЗов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело по статье «Сбыт фальсифицированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере» направлено в Октябрьский районный суд.