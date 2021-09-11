Мир грез посылает нам скрытые сигналы. Узнай, к чему снится землетрясение, в материале Дни.ру.

Мир грез посылает нам скрытые сигналы. Узнай, к чему снится землетрясение, в материале "Дни.ру".Сила подсознания безгранична. Во сне наш мозг отдыхает и мы получаем видения, в которых зашифрованы тайные знаки. Если в реальной жизни не так просто стать свидетелем катастроф и опасных природных явлений, то в мире грез проще простого. К чему снится землетрясение? Сонник знает ответ.ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕПрактически все толкователи говорят о том, что для сновидца землетрясение означает серьезные перемены. Они могут быть как благоприятными, так и негативными. Не пугайтесь, это всего лишь предупреждения, а не . Даже самую страшную беду можно предотвратить — все в ваших руках. Читая, к чему снится землетрясение, помните об этом.СОННИК XXI ВЕКАЧеловеку, который пережил в мире грезподземные толчки и колебания земной поверхности, нужно быть готовым к изменениям. Они могут коснуться двух сфер жизни — любовных отношений и профессиональной деятельности. Кроме того, сновидцу могут поступить важные новости. Старайтесь их не пропустить.СОННИК ВАНГИСлепая провидица своеобразно трактовала, к чему снится землетрясение. Согласно ее соннику, стихийное бедствие в мире грез отражает эмоциональное состояние человека. Сновидца, по ее мнению, терзает внутренний страх перед бедами, которые могут постичь наяву.ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИКАвторы этого сонника убеждены, что землетрясение в царстве Морфея не нужно воспринимать иносказательно. Такое видение говорит о грядущих природных катаклизмах наяву. К чему снится землетрясение, в котором вы стали жертвой? К тому, что скоро вы станете участником разрушительного явления.СОННИК ФРЕЙДАПсихоаналитик полагал, что землетрясение снится закомплексованным личностям. Видение, в котором из под уходит земля, говорит о переживаниях сновидца и его неуверенности в себе. Также оно может означать желание вступить в интимную связь с человеком, который давно знаком. Размышляя, к чему снится землетрясение, Зигмунд Фрейд пришел к выводу, что это может быть остаточным явлением перенесенного , который не доставил удовольствия.