Во Владимирской области на 11 сентября выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 11 сентября выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 40 человек. Ещё 22 жителя подхватили опасную инфекцию 26 сл. в Ковровском, 24 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Суздальском, 4 сл. в Киржачском, 9 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском).Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 51 028 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 718 случаев во Владимире, 5932 - в Гусь-Хрустальном районе, 5513 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.