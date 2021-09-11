9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил очередной визит в Москву. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным были подписаны все дорожные карты по интеграции двух стран. Как Лукашенко развернулся от Запада к России – в материале Дни.ру.
9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил очередной визит в Москву. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным были подписаны все дорожные карты по интеграции двух стран. Как Лукашенко развернулся от Запада к России – в материале "Дни.ру".
Александр Григорьевич Лукашенко пришел к власти в Белоруссии в 1994 году, когда ему было 40 лет. Изначально на фоне уходящих коммунистов он производил впечатление прогрессивного политики. Белорусы быстро полюбили нового главу государства за чувство юмора и одновременно с этим строгий характер. Лукашенко получил от сограждан всенародное прозвище Батька.
Шли годы и в поведении прогрессивного политика появились авторитарные черты. Чем дольше Батька оставался у власти, так или иначе подстраивая конституцию Белоруссии под себя, тем ниже становился его международный рейтинг. Следующее прозвище было уже не столь приятным – "Последний диктатор Европы".
Так или иначе, Лукашенко, словно находясь между молотом и наковальней, вел активную международную политику. Долгое время президенту Белоруссии удавалось сохранять хрупкий баланс между Россией и Западом. До недавних пор политик умело лавировал между российским лидером Владимиром Путиным и главами европейских стран.
По мнению большинства экспертов, финальной точкой в вольной международной политике Лукашенко стало лето 2020 года. До президентских выборов фактически был допущен очень слабый единый кандидат от оппозиции . Более опытные оппоненты действующего главы государства под разными предлогами были арестованы или покинули страну.
По данным ЦИК РБ, Лукашенко выиграл на этих выборах, однако многих белорусов такой результат не устроил и они вышли на масштабные акции протестов. Батька решил и эту проблему, но сильно испортил отношения с западными странами. Многие из них сегодня отказываются признавать Лукашенко президентом Белоруссии.
Фактически Запад сам подтолкнул Лукашенко в объятия России, когда начал активное давление на политический режим Белоруссии через санкции. Путин поддержал своего коллегу. Москва оказала Минску финансовую помощь в трудное время. Чем сильнее Евросоюз закручивал гайки, тем теснее становились взаимоотношения России и Белоруссии.
Недавно политолог Андрей Суздальцев заявил, что . Сегодня глава РБ, отвергнутый Западом, полностью развернулся в сторону России. Еще один важный фактор, повлиявший на позицию Батьки – действия оппозиции.
Политические противники главы государства скрываются в Европе и оттуда ведут свою антиправительственную деятельность. Можно смело предположить, что лидеры белорусской оппозиции пользуются полной поддержкой западных стран. Сегодня их риторика опасна для действующего режима.
К примеру, руководитель НАУ Павел Латушко не так давно призвал белорусов к . Его сторонник Валерий Цепкало и вовсе открыл счет для сбора вознаграждения за . Конечно, в этих условиях Александру Григорьевичу остается надеяться только на поддержку России.