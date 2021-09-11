Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах инфляции и мерах по ее снижению.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллинарассказала о причинах инфляции и мерах по ее снижению.Годовая инфляция ускорилась сильнее, чем предполагали в Центробанкеи Минэкономразвития, цены продолжают расти, хотя к сентябрю ужепрогнозировалось снижение темпа. ПредседательЦентрального банка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, с чем связаныизменения и какие меры предпринимает подконтрольное ей ведомство. По ее словам,в ускоренном росте цен на продукты и другие товары и услуги "виноваты"несколько факторов: инфляция в других странах, несоответствие спроса ипредложения из-за пандемии, нехватка рабочей силы, низкая урожайность,социальные выплаты.Центробанк принял решение поднять ключевуюставку, так люди будут меньше брать кредиты, но больше открывать депозиты. "Мыподнимаем ставку, чтобы снижать инфляцию. От этого выигрывают все", – объяснилаНабиуллина.По прогнозам главы ЦБ РФ, цены на продукты перестанутрасти уже к октябрю. Однако надеяться на резкое падение цифр не стоит.В этом году ситуация с ценами на продукты крайненестабильная. Весной был быстрый рост, позже стоимость так же быстро снизилась."Пока рано делать выводы, что будет со стоимостью продуктов питания. Этоодин из факторов неопределенности, который в том числе будет влиять на общуюинфляцию", – рассказала глава Центробанка.Ранее Эльвира Набиуллина рассказывалао снижении цен на так называемый "борщевой набор". Это списокиз самых популярных у россиян овощей. Снижение цен на эти продукты было связанос сезонным урожаем.