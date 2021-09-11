Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявитель выполнил требования злоумышленников и снял в банкомате денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали подозреваемого в разбойном нападении.Предварительно установлено, что двое работников супермаркета, расположенного в торговом центре на Каширском шоссе, завели посетителя магазина в подсобное помещение. Там один из мужчин несколько раз ударил покупателя. Далее, угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали отдать им денежные средства.Злоумышленники вывели потерпевшего из подсобного помещения и провели к находящемуся в торговом центре банкомату. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявитель выполнил их требования, сняв денежные средства, после чего его отпустили. Ущерб составил более 34 000 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний приезжий. У злоумышленника был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, который был направлен на экспертизу.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22