Мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыл благоустроенные набережные острова Балчуг. Там стало гораздо больше зелени: уложено почти 60 тысяч квадратных метров газонов, разбито 6,4 тысячи квадратных метров цветников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыл благоустроенные набережные острова Балчуг. Там стало гораздо больше зелени: уложено почти 60 тысяч квадратных метров газонов, разбито 6,4 тысячи квадратных метров цветников.Остров Балчуг находится рядом с Кремлем и парком "Зарядье". До благоустройства здесь не хватало зелени, а передвигаться по узким тротуарам было некомфортно.Благоустройство охватило основные точки притяжения острова: Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, а также 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.Тротуары острова привели в порядок, организовали места отдыха с лавочками. На обновленных пространствах появилось более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 806 опор освещения, 913 парапетных светильников. Для безопасности пешеходов и транспорта установлено 32 камеры наблюдения, 19 светофоров.Также реконструирована водосточная сеть острова: проложено 1,7 тысячи метров ливневой канализации, установлены дождеприемные решетки, сделаны смотровые колодцы. Портящие вид города воздушные линии убраны под землю.В дополнение к новым газонам и цветникам этой осенью высадят около 600 новых деревьев и более 11 тысяч кустарников. Зеленые насаждения освежат облик променадов и защитят пешеходов от пыли с проезжей части.Идея благоустройства острова – условное разделение Балчуга на историческое и современное пространства. Специалисты отреставрировали фасады семи зданий.Сергей Собянин отметил, что благоустроенная территория растянулась от Дома музыки до Дома культуры "ГЭС-2". "Можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлевской набережной, но и с этой стороны. Хорошее пространство получилось", – сказал градоначальник.Текущий год сильно изменил Балчуг в лучшую сторону. Помимо создания новых пешеходных зон, подходит к концу . В обновленном пространстве разместятся выставочные залы, библиотека, образовательные классы, актовый зал на 420 мест, книжный магазин, кафе и ресторан, сообщил мэр Москвы.Продолжением отреставрированного комплекса стала пешеходная зона от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. Проведено благоустройство, сделан спуск к воде, пространство для отдыха и прогулок.