Серьезный пожар в городе Кольчугино. 11 сентября загорелся трансформатор на территории трубного завода. О пожаре в тревожное ведомство сообщили около двух часов дня. Огнеборцы прибыли на

Серьезный пожар в городе Кольчугино. 11 сентября загорелся трансформатор на территории трубного завода. О пожаре в тревожное ведомство сообщили около двух часов дня. Огнеборцы прибыли на место. Внутри производственного здания загорелся трансформатор, было сильное задымление. Огнеборцы сформировали 2 звена газодымозащитной службы, но смогли приступить к тушению возгорания только после работы электриков – в трансформаторе было