После планомерного снижения в течение нескольких недель коронавирус берёт новые высоты.

После планомерного снижения в течение нескольких недель коронавирус берёт новые высоты.За минувшие сутки в России было выявлено 18 891 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Прирост заболевших превысил число выздоровевших – недуг побороли 17 888 человек, ещё 796 пациентов скончались от возникших осложнений.Среди регионов и субъектов России антилидером по напряжённости эпидемиологической обстановки стала столица. Коронавирус в Москве сегодня заразил 1940 человек – этот показатель стал рекордно высоким за последний месяц. Выздоровели 1317 человек, а умерли 46 пациентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 1629 инфицированными, 1255 вылеченными и 39 погибшими людьми. В тройку неблагоприятных регионов также попала Московская область: в Подмосковье коронавирус сегодня обнаружили у 645 пациентов, справились с инфекцией 697 человек и 10 человек погибли.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России сегодня достигло 7 121 516 человек. 6 375 160 из них успешно побороли заболевание, а количество летальных исходов составило 191 961.Тем временем ведущие европейские и американские учёные пришли к выводу, что коронавирус можно полностью победить. Однако такая возможность довольно мала, поскольку ковид постоянно мутирует. Исследователи прогнозируют, что вспышки эпидемии будут продолжаться до тех пор, пока необходимое число людей не пройдёт вакцинацию.