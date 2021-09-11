В Муроме открылась новая модельная библиотека, на создание которой выделено 5 млн рублей. Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в пресс-службе департамента культуры. «В учреждении ..

В Муроме открылась новая модельная библиотека, на создание которой выделено 5 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе департамента культуры.«В учреждении отремонтировали помещения, закупили оборудование, оргтехнику, новые книги, мебель, жалюзи. Более 2,5 млн рублей потрачены на капитальный ремонт здания, благодаря чему отремонтированы крыша, фасад, книгохранилище, электропроводка, входная группа, пожарные выходы», - пояснили в Белом доме.Филиал №5 расположен в центре Мурома – рядом находится множество учебных заведений, предприятий и жилых домов. Книжный фонд составляет 15 тысяч экземпляров: это научно-популярная, художественная и детская литература.«Виртуальный читальный зал» предоставляет бесплатный доступ к электронным изданиям «Библиотеки ЛитРес», Национальной электронной библиотеки, «БиблиоРоссики», а также к правовой базе «Гарант. Образование».Напомним, до конца года во Владимирской области создадут шесть модельных библиотек.