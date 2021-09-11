Москва отмечает 874-й день рождения. В 2021 году российская столица вошла в тройку лучших городов для жизни, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Москва отмечает 874-й день рождения. В 2021 году российская столица вошла в тройку лучших городов для жизни, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В городе эффективно решаются вопросы строительства жилья, развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, сохраняются объекты культурного наследия, написал председатель ГД в своем .Володин отметил, что в 2021 году Москва обошла Париж, Берлин, Токио и Сингапур, войдя в тройку лучших городов для жизни. В столице растет уровень жизни, развиваются общественные пространства, улучшается качество воздуха, а уровень преступности снижается – это отличает город от других мировых столиц, подчеркнул Володин.Москва задает тренды и в законодательной повестке, считает председатель Госдумы. Он напомнил о реализации программы реновации. Столица первой стала системно решать проблему устаревшего жилья – этот опыт нужно использовать в регионах, уверен Володин.Среди других достижений Москвы спикер Госдумы отметил эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, развитие искусственного интеллекта, в том числе в сфере безопасности.В период пандемии в столице было многое сделано для спасения жизни людей, подчеркнул Володин. Комплекс мер, информирование граждан и слаженная работа городских служб позволили эффективно оказывать помощь, добавил спикер."Но самое главное, Москва любима нашими гражданами. С днем рождения, прекрасный город!" – сказал председатель ГД.