В Гусь-Хрустальном на избирательном участке свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны...
В Гусь-Хрустальном на избирательном участке свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Ушаков.
Несмотря на свой преклонный возраст (96 лет) Николай Федорович не стал вызывать комиссию на дом, а самостоятельно пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Это яркий пример высокой ответственности и неравнодушия к судьбе своей малой Родины для всех поколений владимирцев.
Фото: http://gusadmin.ru/