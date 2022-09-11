В Гусь-Хрустальном на избирательном участке свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны...

В Гусь-Хрустальном на избирательном участке свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Ушаков.Несмотря на свой преклонный возраст (96 лет) Николай Федорович не стал вызывать комиссию на дом, а самостоятельно пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.Это яркий пример высокой ответственности и неравнодушия к судьбе своей малой Родины для всех поколений владимирцев.Фото: http://gusadmin.ru/