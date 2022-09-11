Роман Кавинов, зампред Заксобрания: после обработки 20 процентов протоколов у Александра Авдеева...

Роман Кавинов, зампред Заксобрания: после обработки 20 процентов протоколов у Александра Авдеева по-прежнему почти 85 процентов голосов.Он пояснил, что эти 20 - процентов проголосовавших - это на меленьких участках, в большинстве своем сельских.Все может поменяться. Однако этот результат даже лучше, чем был у кандидата от партии власти на позапрошлых - очень удачных для ЕР - выборахНапомним: распределение мест по последним данным: 1. Авдеев 84,75% 2 Сидорко 6,13 %. 3. Корнишов3,42 . 4 Бирюков 2,27%. 5 Субботин 1,75%