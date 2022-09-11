На 18-00 явка составила 27, 5% избирателей. Проголосовало почти 300 тысяч человек.

На выборах губернатора Владимирской области лидирует Александр Авдеев. ЦИК опубликовал первые промежуточные итоги голосования.После обработки 0,10% протоколов врио главы региона набрал 77,17%, Антон Сидорко - около 10%, Александр Субботин - почти 6%, Сергей Корнишов - порядка 4% и Сергей Бирюков - менее 3%.Досрочное голосование проходило с 9 по 11 сентября. На 18-00 явка составила 27, 5% избирателей. Проголосовало почти 300 тысяч человек.