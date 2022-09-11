Продолжается Ночь после выборов в Центре общественного наблюдения, расположенном во Владимирском...

Продолжается "Ночь после выборов" в Центре общественного наблюдения, расположенном во Владимирском филиале РАНХиГС.Выступает Александр Субботин - кандидат в губернаторы от "Партии Роста". Он сейчас замыкает список предварительных результатов голосованияОн считает, что ему для победы не хватило еще пары недель предвыборной борьбы. Тогда бы точно победили.Своим результатом не расстроен. Считает, что "мы партия молодая" - и "у нас все впереди".Слово - социологу - Илья Сперанский, член Общественного штаба, юрист: лидер выявился сразу (пока конкретные цифры мы нет имеем права называть) - это безусловно Александр Авдеев. Люди, согласно опросам, ждут во власти в первую очередь, профессионала. Иметь политический и управленческий опыт, пользоваться поддержкой на федеральном уровне-этим критериям отвечает именно Авдеев.