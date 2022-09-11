Начался последний день голосования на выборах муниципальных депутатов.

Начался последний день голосования на выборах муниципальных депутатов.С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Избиратели имеют возможность проголосовать не только на избирательных участках, но и онлайн. Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на этих выборах воспользовались уже 1,5 миллиона человек.Избирательные участки работают до 20:00, а система электронного голосования перестанет выдавать бюллетени в 19:59. Если избиратель получил онлайн-бюллетень в самый последний момент, он может сделать свой выбор до 20:15. Для участия в ДЭГ, необходимо перейти на сайт .Кстати, участники ДЭГ могут выиграть автомобили или баллы акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов". Последний розыгрыш состоится 12 сентября. Чтобы в нем поучаствовать, необходимо проголосовать 11-го – до окончания выборов. Подробности на сайте .Проголосовать на выборах муниципальных депутатов могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части Троицкого и Новомосковского административных округов. Подробная информация о проходящих в Москве выборах, дистанционном электронном голосовании представлена на официальном портале мэра Москвы .