Онлайн и офлайн-голосование в столице проходит в спокойном, штатном режиме, сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил, что дистанционный формат явно побеждает традиционный.

Онлайн и офлайн-голосование в столице проходит в спокойном, штатном режиме, сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт отметил, что дистанционный формат явно побеждает традиционный.Электронное голосование стало более массовым, констатировал политолог. По его словам, дистанционный формат гораздо интереснее для избирателей."Процесс идет спокойно. Часть этого покоя связано с тем, что люди физически не приходят, а работают в интернете, то есть ни очередей ничего нет. Участки доступны", – цитирует эксперта Агентство городских новостей "Москва".Политолог отметил, что жалоб граждан на проблемы с голосованием не зафиксировано. "Мне ничего неизвестно о случаях, когда кто-то не мог проголосовать", – сказал он.Эксперт обратил внимание на важность работы наблюдателей. Присутствие наблюдателей от Общественной палаты Москвы и партий делает выборы объективными, уверен Журавлев.Москвичи с 9 по 11 сентября выбирают муниципальных депутатов. Голосование идет во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.Ранее эксперты оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования. Это путь к поражению оппозиционных кандидатов, уверены политологи.