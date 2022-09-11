Эндокринолог не рекомендует пользоваться электросамокатами.

Эндокринолог не рекомендует пользоваться электросамокатами.Малогабаритные электрические средства передвижения снедавних пор прочно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью городскоготрафика. Сегодня любой желающий может покататься на арендованномэлектросамокате, а многие покупают личное двухколесное транспортное средство,чтобы вообще отказаться от пеших прогулок.Разумеется, подобное изменение образа жизни может негативносказаться на здоровье. Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор НатальяМокрышева и вовсе не рекомендует пользоваться электросамокатами.В интервью газете "Комсомольская правда" онарассказала о вреде данного транспортного средства. Ученый подчеркнула, чтодлительное использование электросамоката может привести к ожирению.Проблема ожирения в России стоит довольно остро. По расчетамспециалистов, за следующие 30 лет наша страна может суммарно потерять более четырехпроцентов ВВП из-за данной ситуации. Параллельно избыточный вес создает основыдля повышения уровня смертности.Основными фактором ожирения является окружающая среда,полагают ученые. Сегодня многие люди самостоятельно подвергают себя опасности.К примеру, отказ от пеших прогулок на свежем воздухе тоже является факторомриска, поэтому электросамокаты несут опасность для здоровья.