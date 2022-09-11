Эндокринолог не рекомендует пользоваться электросамокатами.
Эндокринолог не рекомендует пользоваться электросамокатами.
Малогабаритные электрические средства передвижения с
недавних пор прочно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью городского
трафика. Сегодня любой желающий может покататься на арендованном
электросамокате, а многие покупают личное двухколесное транспортное средство,
чтобы вообще отказаться от пеших прогулок.
Разумеется, подобное изменение образа жизни может негативно
сказаться на здоровье. Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья
Мокрышева и вовсе не рекомендует пользоваться электросамокатами.
В интервью газете "Комсомольская правда" она
рассказала о вреде данного транспортного средства. Ученый подчеркнула, что
длительное использование электросамоката может привести к ожирению.
Проблема ожирения в России стоит довольно остро. По расчетам
специалистов, за следующие 30 лет наша страна может суммарно потерять более четырех
процентов ВВП из-за данной ситуации. Параллельно избыточный вес создает основы
для повышения уровня смертности.
Основными фактором ожирения является окружающая среда,
полагают ученые. Сегодня многие люди самостоятельно подвергают себя опасности.
К примеру, отказ от пеших прогулок на свежем воздухе тоже является фактором
риска, поэтому электросамокаты несут опасность для здоровья.