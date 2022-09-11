Кандидат в Губернаторы Владимирской области от партии ЛДПР принял участие в выборах. Сергей...

Кандидат в Губернаторы Владимирской области от партии ЛДПР принял участие в выборах.Сергей Корнишов отдал свой голос на 375 участке в школе 42 в микрорайоне Юрьевец.Тем временем, стартовал третий день выборов Губернатора. Избирательные участки закроются в 20:00. Люди, которые не могут посетить избирательный участок по уважительным причинам, могут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Это можно сделать как устно (по телефону), так и письменно. Заявки принимаются до 14.00 часов 11 сентября.