В 14-13 11 сентября поступило сообщение о пожаре в коридоре общежития по адресу: г. Александров,...

В 14-13 11 сентября поступило сообщение о пожаре в коридоре общежития по адресу: г. Александров, ул. Терешковой, д. 7. сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым с 4-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, тушения пожара, эвакуации и спасения людей. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 12 кв.Эвакуировано 36 человек, из них 6 детей. Спасено 3 человека, 1 из них ребенок. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1983 г.р.Причины произошедшего уточняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/