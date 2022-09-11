По православному календарю сегодня отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В народе 11...

По православному календарю сегодня отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В народе 11 сентября носил более простое название – Иван Постный.В этот день есть несколько строгих запретов. Большинство из них связаны с тем, что не стоит использовать вещи, напоминающие о трагедии. За столом запрещено использовать большие блюда, а также ножи. Считается, что не стоит есть продукты круглой формы красного цвета, например, помидоры, яблоки. Также стоит отложить приготовление борща на другой день. В день Усекновения главы Иоанна Предтечи стоит отказаться от увеселительных мероприятий, а также не совершаются обряды венчания и крещения.Что нельзя делать:Нельзя есть продукты круглой формы, напоминающие человеческую голову, подавать еду на круглых тарелках, а также пользоваться ножами, вилками, ножницами, топорами и другими острыми предметами.Нельзя употреблять в пищу любые красные продукты, напоминающие цвет крови – арбузы, помидоры, борщ, томатный сок.Нельзя в этот день танцевать, шуметь и петь.Не стоит незамужним девушкам доделывать материнскую работу.Народные приметы:Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.Скворцы долго не улетают – к сухой осени.Гром гремит – к теплым осенним денькам.Красную одежду носить – к беде. Приносить в дом цветы красного цвета тоже нельзя.