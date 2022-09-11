4 сентября в 10:00 состоится заседание облизбиркома по подведению итогов выборов, сообщил Вадим...

4 сентября в 10:00 состоится заседание облизбиркома по подведению итогов выборов, сообщил Вадим Минаев, председатель облизбиркома.Тем не менее, по результатам обработки 60 процентов протоколовясно, что Александр Авдеев находится впереди конкурентов с колоссальным отрывом.Напомним, по последним данным:АВДЕЕВ Александр Александрович (Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - 84,32 %;СИДОРКО Антон Сергеевич (Владимирское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 6,28 %;КОРНИШОВ Сергей Викторович (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) - 3,31 %;БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области) - 2,34 %;СУББОТИН Александр Юрьевич (Региональное отделение во Владимирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА») - 1,87 %.Конкретный процент голосов за каждого из кандидатов еще будет уточняться. Как и места, которые заняли остальные кандидаты.Об этом мы обязательно сообщим в будущую среду в тв-выпусках "Вестей", на нашем сайте https://vladtv.ru/ и в соцсетях.