Наталья Подольская и Владимир Пресняков не случайно много лет счастливы вместе. По словам психологов, совместные приемы пищи укрепляют брак. Певица знает, как порадовать желудок супруга. Она раскрыла в соцсетях рецепт выпечки, которую можно быстро приготовить.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков не случайно много лет счастливы вместе. По словам психологов, совместные приемы пищи укрепляют брак. Певица знает, как порадовать желудок супруга. Она раскрыла в соцсетях рецепт выпечки, которую можно быстро приготовить.
Впечатляющий вокал, харизма, женственность и красота — достоинства Натальи Подольской можно перечислять бесконечно. Певица — потрясающая хозяйка, которая делает своего мужа счастливым. На кухне Владимир Пресняков может отведать пряники, сделанные по семейному рецепту. Выпечка на скорую руку выходит очень вкусной — пальчики оближешь!
Ингредиенты
Куриное яйцо — одна штука;
Сахар — по вкусу,
Сода — половина чайной ложки
Мед — одна столовая ложка
Мука — на глаз;
Сахарная пудра и корица — по одному пакетику.
Пошаговый рецепт выпечки
Взбиваем миксером или погружным блендером смесь: яйцо, сахар, сода и мед.
Полученный состав кипятим в кастрюле до появления пены.
Результат переливаем в отдельную емкость.
В емкость со смесью просеиваем муку.
Замешиваем тесто и раскатываем слой средней толщины.
Вырезаем формочками фигурки и отправляем в духовку до готовности.
Посыпаем пряники сахарной пудрой и корицей. Владимир Пресняков очень любит корицу, поэтому Наталья Подольская не отказывает ему в этом удовольствии.
Кушать подано! Всего 7 шагов — и муж на седьмом небе. Рецепт выпечки отлично помогает в личной жизни. Недаром говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Уж кто, а Наталья Подольская в этом профи.