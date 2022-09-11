Наталья Подольская и Владимир Пресняков не случайно много лет счастливы вместе. По словам психологов, совместные приемы пищи укрепляют брак. Певица знает, как порадовать желудок супруга. Она раскрыла в соцсетях рецепт выпечки, которую можно быстро приготовить.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков не случайно много лет счастливы вместе. По словам психологов, совместные приемы пищи укрепляют брак. Певица знает, как порадовать желудок супруга. Она раскрыла в соцсетях рецепт выпечки, которую можно быстро приготовить.Впечатляющий вокал, харизма, женственность и красота — достоинства Натальи Подольской можно перечислять бесконечно. Певица — потрясающая хозяйка, которая делает своего мужа счастливым. На кухне Владимир Пресняков может отведать пряники, сделанные по семейному рецепту. Выпечка на скорую руку выходит очень вкусной — пальчики оближешь!ИнгредиентыКуриное яйцо — одна штука;Сахар — по вкусу,Сода — половина чайной ложкиМед — одна столовая ложкаМука — на глаз;Сахарная пудра и корица — по одному пакетику.Пошаговый рецепт выпечкиВзбиваем миксером или погружным блендером смесь: яйцо, сахар, сода и мед.Полученный состав кипятим в кастрюле до появления пены.Результат переливаем в отдельную емкость.В емкость со смесью просеиваем муку.Замешиваем тесто и раскатываем слой средней толщины.Вырезаем формочками фигурки и отправляем в духовку до готовности.Посыпаем пряники сахарной пудрой и корицей. Владимир Пресняков очень любит корицу, поэтому Наталья Подольская не отказывает ему в этом удовольствии.Кушать подано! Всего 7 шагов — и муж на седьмом небе. Рецепт выпечки отлично помогает в личной жизни. Недаром говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Уж кто, а Наталья Подольская в этом профи.