Оппозиционеры оказались в уязвимом положении, отказавшись поддерживать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такую точку зрения высказал политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Оппозиционеры оказались в уязвимом положении, отказавшись поддерживать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такую точку зрения высказал политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Отказ от электронного голосования приведет к тому, что оппозиционеры вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов и показать существенный результат, полагает эксперт.Чеснаков отметил, что большое количество избирателей в этом году выбрало дистанционный формат. Электронное голосование комфортнее и удобнее, констатировал политолог.В числе тех, кто призывал бойкотировать дистанционное голосование, оказались представители КПРФ. Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев напомнил, что коммунисты в прошлом году жестко критиковали ДЭГ, поэтому на текущих выборах не в состоянии резко изменить свою позицию."Вероятно, партия представляет себе своих избирателей как людей, которым чужды современные технологии, которые пользуются кнопочными телефонами и голосуют при помощи бумажных бюллетеней. В этот раз ставка на молодежь у коммунистов отсутствует", – аналитик.Москвичи с 9 по 11 сентября выбирают муниципальных депутатов. Голосование идет во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.Онлайн и офлайн-голосование в столице , сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дистанционный формат явно побеждает традиционный, констатировал политолог.Ранее эксперты оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования. Это путь к поражению оппозиционных кандидатов, уверены политологи.