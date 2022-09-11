По данным Избиркома, 11 сентября на 15:00 во Владимирской области свой гражданский долг ...

По данным Избиркома, 11 сентября на 15:00 во Владимирской области свой гражданский долг исполнили 275047 жителей региона. Явка составила 25,21%Сегодня - последний день голосования. После закрытия участков в здании РАНХиГС состоится ночь выборов, в рамках которой участники обсудят ход избирательной кампании, оценят работу центра общественного наблюдения, а также назовут прогнозы и промежуточные результаты. Ожидается онлайн-трансляция, в ходе которой будут подключаться представители избирательных комиссий из разных регионов.Предполагается, что в мероприятии примут участие кандидаты на пост Губернатора, представители Законодательного Собрания области, члены общественной палаты, руководители СМИ региона, блогеры.