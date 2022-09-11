Сегодня, 11 сентября, Федор Добронравов отмечает день рождения. Ему исполняется 61 год.

Сегодня, 11 сентября, Федор Добронравов отмечает день рождения. Ему исполняется 61 год.Федор Добронравов по праву считается одним из самых востребованных российских актеров. Артист полюбился зрителям благодаря работе в шоу "6 кадров", но наибольшую известность обрел после выхода сериала "Сваты", где исполнил роль неунывающего деревенского мужчину Ивана Будько. Федор Викторович добился больших успехов в карьере, но мало кто знает, чего ему это стоило.Будущий артист появился на свет в 1961 году и с самого детства хотел стать клоуном. Увы, этой мечте не суждено было сбыться. Федор Викторович несколько раз пробовал поступить в цирковое училище, но не смог пройти отбор. А после его забрали служить в ВДВ.Вернувшись из армии, Добронравов трудился слесарем, электриком и даже дворником в детском саду. Крепкому мужчине была по плечу любая работа, но он продолжал мечтать о сцене. Попытки поступить в столичные театральные вузы провалились, зато будущую звезду приняли в Воронежский институт искусств. А через несколько лет, в 1990 году, в жизни Федора Викторовича случился серьезный поворот.По счастливой случайности актеру удалось познакомиться с Константином Райкиным. Вскоре советский артист пригласил Добронравова в свой театр "Сатирикон". Перебравшись в Москву, Федор Викторович начал сниматься в кино, но долгое время не получал заметных ролей. Настоящую славу актер обрел лишь в 2008 году, снявшись в "Сватах".После выхода сериала на экраны Добронравов проснулся любимцем публики. Следующие годы актер был буквально нарасхват и работал не покладая рук. Постоянные съемки, разъезды и репетиции не могли не сказаться на его здоровье. В 2018 году у Федора Викторовича случился инсульт прямо на сцене. К счастью, артист быстро пошел на поправку и смог вернуться в строй.В 2020 году в жизни Федора Добронравова случился еще один серьезный поворот. Он уволился из Театра сатиры, на сцене которого выступал 16 лет. Сам артист объяснил свой уход занятостью в других проектах. Однако была и другая версия событий.По словам заведующей труппой Брониславы Чунихиной, звезде "Сватов" не понравились предложенные руководством новые условия работы. Женщина заявила, что Добронравову в размере миллиона рублей в месяц взамен на то, что он откажется от сторонних проектов. А когда актер отказался, ему якобы решили оплачивать только отработанные дни. В результате он написал заявление на увольнение.Несмотря на такой печальный исход, с работой у Федора Викторовича по-прежнему все хорошо. Он продолжает сниматься и радовать поклонников своим творчеством.