Хобби может улучшить вашу жизнь. Потому что зачастую это лучшее средство для медитации. Снять...

Хобби может улучшить вашу жизнь. Потому что зачастую это лучшее средство для медитации. Снять стресс способна даже обычная проволока. Каким образом?- учимся с Любовью Клюквиной.Пока другие релаксируют в позе лотоса, Владимир Нежный постигает тайны мироздания через проволочную медитацию. Уже 3 года минимум по три часа в день. Человечков из витой пары как-то раз попросили сделать дети. С тех пор ни один найденный проводок не остается без его внимания. А проволока сама учит творца работать с ней.Владимир Нежный – скульптор:-Изначально я настолько этим увлекся, что даже книги читать перестал. Проволока для меня - больше, чем хобби. Это настолько затягивающий медитативный процесс. Ты погружаешься полностью в этот момент. Это такое интеллектуальное достаточно хобби. И мозг это прокачивает и развивает очень сильно.Как и любое творчество, оно излечивает, оно восстанавливает. Потому что ты становишься сам восприимчив к прекрасному, ко многим вещам. Я вот, например, стал лучше понимать любое искусство.Для одного небольшого человечка нужны 60-70 сантиметров проволоки. Далее - авторская скелетная техника: Владимир складывает проводок пополам и скручивает трехмерную "голову-кипятильник". Четыре закрепляющих витка - позвоночник. Теперь ноги: их длина равна голове и позвоночнику плюс 1 сантиметр. Еще несколько витков, скручиваний, снова отмерить, снова зафиксировать...Владимир Нежный – скульптор:-И у нас по-прежнему ещё есть "усы". Мы вокруг тела делаем пару оборотов, чтобы сделать грудную клетку. Оставшуюся проволоку мы можем потратить на то, чтобы сделать, допустим, оружие, какую-то одежду этому же человечку. Шикарно получилось. Я могу даже здесь оценить. На пять с плюсом оценить ноги, туловище и голову, которую нужно подтянуть. Люба, классные человечки. Дарю.Всего в арсенале Владимира Нежного три авторские техники. Ещё контурная и для крыльев. В основном персонажи из головы. Есть и известные: Червяк Джим. Миниатюры, солдатики, русалки и животные в первую очередь создаются для детских настольных игр.Владимир Нежный – скульптор:-Взрослые, как правило, глубину погружения в игру заменяют количеством этих игр. Они быстро переключаются. Ребенок, вот он прямо погружается, как можно глубже в это во все. Он переживает это все. Ну как дети играют? У них игры без начала, без конца.Человечки из проволоки в основном для всяких настольных игр для Pathfinder, Warhammer.Что немаловажно, увлечение скульптора помогает сделать мир чище. Куда бы ни отправился, говорит Владимир, можно всюду найти материал для творчества.Владимир Нежный – скульптор:-Это очень экоориентированное искусство. Вот я отдыхаю, например, на пляже с детьми или ещё где-то. И начинаешь убирать мусор. Собираешь-собираешь-собираешь - обязательно найдешь моток проволоки. Бывает, что по лесу бежишь где-то за 20 километров от города бежишь-бежишь-бежишь, хлоп, находишь кабель, обжатый такой с собачками. И думаешь: "Ну не бросать же!"Проволочный скульптор помнит историю происхождения каждого своего персонажа. Один из пробочного крепления от распитого с друзьями шампанского, другой из старого троса для большегрузов...Владимир Нежный – скульптор:-Появление этой проволоки у меня тоже отдельный квест. Этом молния ударила в дерево на Гражданской лице. Дерево упало, оборвало 40 метров линии электропередач. И эта линия электропередач превратилась в этого дракона.Проволочное хобби для Владимира Нежного не просто медитация или молитва, это терапевтическое искусство - способ психологической разгрузки. К слову, по образованию наш герой философ. Изучает проблемы счастья. Шутит, что, благодаря проволоке, даже в голове что-то по-новому закрутилось.Владимир Нежный – скульптор:- Я лежал тогда и думал: "А что так можно было? А что дальше делать?"Стал без проблем запоминать какие-то вещи. Я помню прекрасно все, что было. И очень хорошо свое тело тоже чувствую. Удивительно, но я, допустим, бегу на дистанции, и знаю, сколько мне хватит ещё "дыхалки", ускориться мне ли стоит замедлиться, поберечь себя. Сам по себе этот процесс - он и есть награда.При этом ты отключаешься абсолютно от всего: от прошлого, от будущего, от политических каких-то интриг.Самое короткое и точное определение счастья для философа - "быть здесь и сейчас". "Заземлиться" ему, несомненно, помогла проволока.Владимир Нежный – скульптор:-Восстремился к святости какой-то и стал более открыт этому миру, вовлечен в него и почувствовал себя частью этого мира, потому что вот эта наша оторванность она многих людей тяготит.Какой бы ни была опять же политическая ситуация, где бы я ни работал, чем бы ни занимался, было бы у меня жилье или нет, я всегда буду работать с проволокой.Мечта Владимира Нежного - заинтересовать своим увлечением как можно больше взрослых и детей. Для юной аудитории он периодически проводит мастер-классы. Свои новые работы скульптор публикует в сообществе ВКонтакте "Человечки из проволоки". Главное - не бояться глубин погружения, считает Владимир Нежный, а недостающие детали дорисует воображение.Любовь Клюквина, Егор Герасимов, Вести-Владимир.