В 21-45 10 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного дома по адресу: Петушинский...

В 21-45 10 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре частного дома по адресу: Петушинский район, д. Горушка, ул. Лесная, д. 12б, сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области на сайте.На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в доме. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для поиска очага, тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. В результате пожара сгорели потолочные перекрытия жилого дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единиц техники, 8 человек личного состава.Причины произошедшего уточняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/