Декоративный виноград в ландшафтном дизайне. Сегодня хотим подсказать вам новую идею и рассказать о...

Декоративный виноград в ландшафтном дизайне. Сегодня хотим подсказать вам новую идею и рассказать о достоинствах этого примечательного растения.Девичий виноград. Несмотря на эффектный вид, у этого растения очень агрессивный характер. Но и его можно приручить.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:-Мы видим красивую в несколько метров зеленую стену, это вертикальное озеленение, растение в очень крупными листьями. Вы думаете, это один лист? Здесь сложный лист - из 5 листочков. Поэтому называют это экзотическое растение- девичий виноград. Пятилисточковый. Напоминает раскрытую ладошку. Как будто всех приветствует.Родина лианы семейства Виноградовых - Северная Америка. Но распространена она по всему миру. Теплолюбивая, листопадная, морозостойкая и очень выносливая. Приспособилась ко всем климатическим условиям. Стебель растения не может держать вертикальное положение. Поэтому цепляется за всё вокруг. Любит арки, шпалеры, перголы. Да что там- весь дом задекорирует- что очень популярно в Европе, и уже не редкость во Владимире. Под своей ажурной одеждой виноград спрячет все неприглядные части здания. В помощь - природные инструменты : корни- присоски и усики-пружинки.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:- Вот они такие пружинистые. Очень прочные покрываются клейким веществом , что и позволяет им закрепляться на любой поверхности и удерживаться на кирпиче, бетоне, заборе.Этому захватчику никакая высота не страшна. Длина одной лианы может достигать 25-ти метров. Благодаря своей цепкости, разрастается густо и пышно. За сезон лиана увеличивается в 2 раза, за 3-4 года полностью займет всю доступную зону вокруг. Интересный факт- растение не только придает пространству красивый вид, но еще прекрасно защищает здание от перегрева и прямых солнечных лучей. Спасает от сырости и плесени. Такие дома стоят сотни лет. А вот растений-конкурентов не любит - выживает всех. Если не обуздать этот захватнический характер, сад превратится в джунгли.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:- Здесь объем , виноград уже старый, вот за счет этой подушки, видите оно вот так идет не плоско и здесь страдает газон. Для того чтобы газон был хороший, если даже упала монетка, я ее должна найти . Он должен быть вычищен, никаких сорняков , скошенной травы , поэтому существуют даже пылесосы, всё что упало, все собрать.Вьющиеся растения используют в ландшафтном дизайне с древнейших времен. Первое упоминание о висячих садах ассирийской правительницы Семирамиды относятся к 9 веку ДО н.э. Сегодня пластичные вьюны незаменимы в городских ландшафтах. Длинные гибкие стебли лиан способны принимать самые замысловатые формы. Елена Майорова показывает результат своей работы - фигурной стрижки.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:- Оставили самые толстые. И такие красивые толстые стволики. Необычное переплетение. И вот посмотрите - как грамотно сделано. Видите пластмассовая сетка. Она поддерживает стволики. Хорошие крепления. чтобы сетка не сползала.В плане убрать половину сухой массы , чтобы уменьшить объем. С внутренней стороны дома девичий виноград уже наползал на гортензию и дёрен. Чем заслужил нещадную стрижку от мастера. Засохшие тонкие стволы тоже пошли под спил. И как итог- очень живописная , гармоничная композиция. Топиарная стрижка способна показать " скрытую красоту растений" - говорит Елена Майорова . С этим трудно не согласиться.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:-Вроде бы времени мало прошло , посмотрите проснулись спящие почки и опять нужно регулировать молодые побеги. Иначе всю красоту закроют. Придется все убирать. Поддерживать в том состоянии, в котором хочется видеть.А вот где быстрый рост и густая листва винограда очень даже кстати. Увитая им беседка смотрится нарядно . Рядом белоствольная красавица - березка Юнги- настоящая "шатровая " зона.Елена Майорова мастер по уходу за растениями:-Можно поддерживать ее в виде зонтика , можно чтобы ветки опускались до земли - будет как юрта. Мы сейчас, видите, как в беседке. В это жаркое лето здесь было бы приятно провести время за чаем. читать книгу...Любоваться...При правильном уходе капризная лиана во все времена года принесет вам много радости и пользы. И уже этой ранней холодной осенью может согреть вас своим сменным нарядом : скоро он будет сочно багряным.Татьяна Воронцова. Семен Карпов. Вести- Владимир.