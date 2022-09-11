Среди участников онлайн-голосования разыграли автомобили и баллы акции Миллион призов.

Среди участников онлайн-голосования разыграли автомобили и баллы акции "Миллион призов".Второй розыгрыш подарков в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов" завершился в Москве. Победителей среди участников дистанционного электронного голосования на выборах муниципальных депутатов определили случайным образом.Было разыграно свыше 160 тысяч призов, в числе которых 30 автомобилей, призовые баллы номиналом от трех до 10 тысяч. Победители получают SMS с информацией о призе и необходимости активировать уникальный код на сайте до 26 сентября включительно. Призовые баллы начисляются в течение суток.Баллы можно потратить на благотворительность или на товары и услуги партнеров акции (в их числе магазины, аптеки, кафе, рестораны, театры). Один балл = один рубль. Участники также могут узнать о своей победе после авторизации.Напомним, с 9 по 11 сентября 2022 года в Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании могут жители столицы, кроме Щукина и большей части Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Говоря о Новой Москве – лишь в Троицке выбирают совет депутатов.