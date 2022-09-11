А сейчас прогуляемся по Владимиру. Экскурсовод Татьяна Лысова приглашает пройтись по улице...

А сейчас прогуляемся по Владимиру. Экскурсовод Татьяна Лысова приглашает пройтись по улице Подбельского.Бывшая Троицкая улица - по имени старинной церкви, и почти сто лет уже как улица Подбельского. Ее название говорит само за себя - здесь словно живет еще дух революционного времени. Архитектурная доминанта - дом №2 . Построен в 1914-ом- рассказывает Татьяна Лысова, -для дворянского пансиона при владимирской мужской гимназии. Величественное здание - настоящее украшение улицы, но тем не менее признано не памятником архитектуры, а памятником истории. Ведь именно здесь , можно сказать, вершилась Октябрьская революция в городе Владимире.Татьяна Лысова, экскурсовод:- 16 октября 1917 года именно в этом здании состоялся Губернский объединенный съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Он принял резолюцию - больше не следовать указам временного Правительства. И его органах на местах. А взять бразды правления в свои руки.Правда Советы пребывали по этому адресу недолго и переехали вскоре в Дом губернатора. А само здание отдали под почту и телеграф. В день 6-летия Октябрьской революции улице присвоят имя народного комиссара почты и телеграфов РСФСР Вадима Подбельского. Спускаемся ниже по улице к месту одной трагической истории времен Гражданской войны. В 19 веке на Троицкой стояли 27 домов. 10 из них - были двухэтажными полукаменными- доходное жилье. Один из них стоял на месте этого новостроя. Снесен в 2007. Дом был связан с братьями Рагозиными , оказавшимися по разные стороны революционных " баррикад" .Татьяна Лысова, экскурсовод:- Враги революции буквально трепетали, когда слышали это имя . во Владимире его так и называли- владимирским Робеспьером.Это о Николае Рагозине - одном из первых владимирских чекистов , разгромившем "Владимирский офицерский подпольный батальон" в 1918. Активным членом батальона был его родной брат - поручик Василий Рагозин.Татьяна Лысова, экскурсовод:-И вот Николай принимал участие в задержании брата и допросах. Кргда Василий и еще 33 участника были приговорены к расстрелу, он еще и самолично рвался расстрелять брата.Расстрелы прошли в Рождественском монастыре. В 30-х годах исчез из поля зрения и сам Николай Рагозин. Больше о нем никто ничего не слышал. Скорее всего также был репрессирован. Улица Троицкая- Подбельского связана еще с одним ярким человеком, украсившим Владимир целой серией восхитительных зданий. Среди них - кукольный театр, комплекс казенного винного склада и исторический музейТатьяна Лысова, экскурсовод:- Но у нас с вами уникальное явление - обывательский дом на старой деревянной улочке. Выстроен у уникальном стиле неогрек. И такой подарок городу преподнёс владимирский архитектор Петр Беген.Редкий для российской провинции стиль - неогрек. Пришел к нам в 20 -х годах 19 века из Франции. Угловые пилястры, треугольный фронтон, с фигурной лентой ГЭобразного орнамента - меандром. В этом стиле строились величественные музеи и библиотеки. Тем неожиданнее , что Петр Беген возвел этот восхитительный дом для себя. Вот только талантливый архитектор так и не встретил , видимо, свою любовь и прожил здесь недолго. Тяжело заболел и закончил свой жизненный путь в 54 года.А за этим углом на Подбельского настоящий живописный дворик. Увитый виноградом дом ЛОскутовой тоже окутан духом революции. Здесь проживал революционер 60-х г 19 века Вячеслав Николаевич Шаганов-активный член кружка Ишутина. После неудачного покушения на Александра -2 кружковца Каракозова, он был арестован. Отбывать ссылку будет с известными писателями Николаем Чернышевским и Владимиром Короленко...Татьяна Лысова, экскурсовод:- Славу человеку, который отбывал ссылку с Чернышевским и Короленко последовала за ним во Владимир. И поэтому революционно-настроенная молодежь посещала Шаганова, чтобы послушать его воспоминания о ссылке...Сюда приезжал и Короленко. с какой целю - неизвестно. Скорее посидели повспоминали.Если прислушаться, гуляя по Подбельского, можно услышать мелодию всем знакомого романса. И связан он тоже с Шагановым , точнее с его родителями. Романтичная история ковровских Ромео и Джульетты- дворянской дочери Наденьки Локтевой и купеческого сына Николая Шаганова получила в девятнадцатом веке огромный резонанс. Влюбленные тайно обвенчались после отказа родителей невесты, которая к тому же прихватила при побеге драгоценности. Родители подали в суд, страсти кипели. Романтичная история запала в сердце известного поэта , бывшего владимирского гимназиста. Это единственный сохранившийся дом во Владимирском крае , связанный с его именем.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Дом с секретиком. Внешне он кажется каменным. Но если мы зайдем ему с боку, то увидим, что на самом деле дом деревянный. Но отштукатуренный по фасаду. Но примечателен дом не только этим, здесь с 1873 по 1877 жил будущий поэт- журналист Сергей Рыскин.Дом №1 в каталоге памятников истории и культуры области значится , как "жилой дом с мезонином 2-ой половины 19 века". Дом Аристовой. Отсюда до здания мужской гимназии, где учился Рыскин, 3 сотни шагов. Будучи уже московским журналистом Рыскин написал стихотворение "Удалец" на "ту самую" ковровскую тему, ставшее романсом с мировой славой.Татьяна Лысова, экскурсовод:-Да...вот история ковровских влюбленных стала песней, которую многие считают народной.Тихая, уютная, но совсем не простая. Прогуляйтесь по Подбельского , и почувствуете настоящий дух истории, который до сих пор присутствует на этой древней владимирской улочке. Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.