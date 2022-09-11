Ким Кардашьян больше не вдохновляет американцев даже без штанов.

Ким Кардашьян больше не вдохновляет американцев даже без штанов.Певица Фрэнки Бридж обвинила Ким Кардашьян в плагиате за фото со спущенными штанами на фоне флага США. Снимок появился на обложке журнала Interview. О плагиате 33-летняя артистка рассказала в своем аккаунте в соцсетях.Бридж опубликовала коллаж, на котором была изображена Кардашьян и скрин из ее собственного ролика, который она записала еще весной. На видео певица танцевала спиной к камере. Она была в темных спущенных брюках и кружевных трусах."Украла мой образ", – заявила певица.Напомним, голливудская звезда Ким Кардашьян снялась для обложки сентябрьского выпуска Interview в джинсовой куртке и со спущенными брюками на фоне американского флага. В комментариях ее обругали и назвали проклятьем Америки.