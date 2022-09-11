В день Усекновения главы Иоанна Предтечи православные держат строгий пост и чтят память величайшего пророка.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи православные держат строгий пост и чтят память величайшего пророка.ИСТОРИЯМиссиявеличайшего пророка и предшественника Иисуса Христа Иоанна была в знакомствес Иисусом Христом, сыном Божьим. Иоанн должен был узнать его среди тысячи другихи рассказать миру о Его пришествии. В Евангелии его называют гласом Божим. ИменноИоанн Предтеча крестил Иисуса. Этот праздник православные отмечают 19 января.Он известен под названием праздник Крещения Господня.ИоаннаПророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода)отсечением головы. Иродиада не разрешилапохоронить тело и голову пророка, чтобы тот не воскрес, поэтому главаКрестителя была закопана в нечистом месте.ТРАДИЦИИ ИПРИМЕТЫСчитается, что Иван с собойзабирает лето и наступает полноценная осень.Новый сезон — время новогоденежного расчета. В этот день оплачивались летние работы.Купцы в праздник устраивалиярмарки и ивановские торги.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ11 СЕНТЯБРЯВ этот деньправославные держат строгий пост.Нельзя пить вино,а в храмах звучат молебны за физическую и духовную трезвость.В старину в этот день не елиничего круглого и не брали в руки косу или топор, чтоб не оскорбить память смерти Крестителя.