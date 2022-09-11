Только один владимирский спортсмен занял призовое место.

Во Владимире 10 сентября прошел VI Владимирского полумарафона «Золотые ворота». В нем приняли участие около двух тысяч человек.В забеге на дистанциях 300 и 600 метров первыми приняли участие дети. После них на дорогу вышли люди с ограниченными возможностями.Затем на старт 10 км и 21,1 км вышли мужчины и женщины старше 18 лет.Абсолютным победителем на дистанции 21,1 км стал марафонец из Воронежа Сергей Попов (пробежал 1 час 9 минут 9 секунд). Вторым финишировал Владимир Сафронов из Москвы, третьим — Дмитрий Шунин из Красной Горбатки.Первой среди женщин стала москвичка Юлия Конякина (1 час 17 минут 51 секунда). Второй прибежала тоже москвичка Елена Толстых, а третьей — петербурженка Алина Ромашова.Всего в забеге участвовало около 2 тысяч человек со всей России.