Волейболистки «Мурома» потерпели досадное поражение от волейбольного клуба «Омь» из Омской области...

Волейболистки «Мурома» потерпели досадное поражение от волейбольного клуба «Омь» из Омской области в рамках предварительного этапа Кубка Ахвледиани, сообщается на официальной странице волейбольного клуба в соцсетях. Команда уступила в тай-брейке.Игра начиналась обнадеживающе – в первых двух партиях владимирский клуб одерживал уверенную победу – 25:16 и 25:15.И, казалось бы, ход встречи уже решен, однако в следующих двух партиях муромские волейболистки уступили – 19:25 и 20:25.Исход встречи решился в тай-брейке, и там удача оказалась на стороне омской команды – 15:17.Фото:https://www.pxfuel.com/