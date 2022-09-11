Это необычное мероприятие, которое будет идти в Центре общественного наблюдения, расположенном во...

Это необычное мероприятие, которое будет идти в Центре общественного наблюдения, расположенном во Владимирском филиале РАНХиГС.Политики, активисты, представители СМИ будут делиться своим видением досорочных губернаторских выборов во Владимирской области.Ведет этот вечер руководитель службы информации ГТРК "Владимир" Мария Платанюк.Мероприятие началось с показа сюжета ГТРК "Владимир" о трех днях голосования.Потом слово получил Вячеслав Картухин, заместитель председателя Заксобрания, который поделился своим мнением о ситуации в регионе, которая сложилась к нынешним выборам.Первое о чем он сказал, что срок работы на посту губернатора Владимира Сипягина "был временем противостояния между исполнительной и законодательной ветвями власти".Также было отмечено, что в регионе удалось, несмотря на это противостояние, удалось сохранить стабильность. Именно благодаря усилиям законодателей.