Жуткое ДТП произошло на Огуречной горе 20 июля в 22:25. По предварительным данным, 27-летний...

Жуткое ДТП произошло на Огуречной горе 20 июля в 22:25. По предварительным данным, 27-летний водитель «одиннадцатой» въехал в движущийся впереди МАЗ. От легковушки почти ничего не осталось – машина превратилась в груду металла.Пассажирка «Лада-2111», пострадавшая в резонансном ДТП на Огуречной горе еще в середине лета, скончалась в среду, 7 сентября. После аварии девушка впала в кому, и почти все два месяца 21-летняя студентка находилась в реанимации.Фото: https://vk.com/overhearauto33